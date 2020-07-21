Ebru Polat'ın bornozlu dansı olay oldu! Neredeyse açılıyordu

Pandemi sonrası tatile koşan ünlülerden biri de Ebru Polat idi. Polat sosyal medyadan sık sık bikinili pozlarını paylaşarak gündeme geliyordu. Zaman zaman dans videolarını da paylaşan Ebru Polot son olarak bornozuyla dans etti.

Ebru Polat dansıyla Esra Dermancıoğlu’na meydan okudu. Esra Dermancıoğlu karantina döneminde yaptığı danslarla sosyal medyayı sallamıştı.

'Bakışları kes çok ciddiyim' notuyla yaptığı paylaşımda Polat'ın göğüslerinin neredeyse açılacak olmasına sosyal medya takipçileri tepki gösterdi. Polat bu paylaşımını kısa bir süre sonra ise sildi.

