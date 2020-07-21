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  4. Ebru Polat'ın bornozlu dansı olay oldu! Neredeyse açılıyordu

Ebru Polat'ın bornozlu dansı olay oldu! Neredeyse açılıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat bu sefer de bornozuyla dans etti. Polat'ın bornozunun göğüs kısmının açılması sosyal medyada tepki çekti.

Ebru Polat'ın bornozlu dansı olay oldu! Neredeyse açılıyordu

Pandemi sonrası tatile koşan ünlülerden biri de Ebru Polat idi. Polat sosyal medyadan sık sık bikinili pozlarını paylaşarak gündeme geliyordu. Zaman zaman dans videolarını da paylaşan Ebru Polot son olarak bornozuyla dans etti.

Ebru Polat dansıyla Esra Dermancıoğlu’na meydan okudu. Esra Dermancıoğlu karantina döneminde yaptığı danslarla sosyal medyayı sallamıştı.

'Bakışları kes çok ciddiyim' notuyla yaptığı paylaşımda Polat'ın göğüslerinin neredeyse açılacak olmasına sosyal medya takipçileri tepki gösterdi. Polat bu paylaşımını kısa bir süre sonra ise sildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sosyal medya neden tepki gösteriyor ki?, bırakın açılsın , etrafta öylesini göremiyoruz , kıskançlıktan tepki gösteriyorlar
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