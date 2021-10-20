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Ebru Polat’ın klibinde Ebru Şahin sürprizi

20.10.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Polat’ın 6 yıl önce yayınlanan Babamın Emanetiyim adlı şarkının video klibinde geçtiğimiz ay basketbolcu Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan oyuncu Ebru Şahin'in rol aldığı ortaya çıktı.

Ebru Polat’ın klibinde Ebru Şahin sürprizi

Ebru Polat'ın 2015 yılında çekilen klibi yıllar sonra gündem oldu. 6 yıl önce Ebru Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' adlı şarkısının klibinde, şu sıraların popüler ismi Ebru Şahin’in rol aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün 12 saatte kazandığı parayla gündeme gelen Ebru Polat, şimdi de yıllar önce çektiği klibiyle gündemde.

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27 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin'in oyunculuk kariyerine başlamadan önce Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' adlı klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncunun, Polat'ın seslendirdiği klipte gelinlikli halleriyle dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere Şahin'in hayranları yoğun ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Ebru Şahin
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