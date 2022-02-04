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Ebru Polat'ın son paylaşımına yorum yağdı! "Silikon mu?"

04.02.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük 40 bin TL kazandığını açıklamasıyla gündeme gelen Ebru Polat dekoltesiyle sosyal medyada dikkat çekti. Ebru Polat'ın iddialı pozuna "Göğüsleriniz silikon mu?" yorumları yağdı. Al Sana haber'de yorumcu olan Polat'a hayranları ise "Çok güzelsin" dedi.

Ebru Polat'ın son paylaşımına yorum yağdı! "Silikon mu?"

Zamlarla ilgili geçtiğimiz gün isyan eden Ebru Polat yeni bir paylaşım yaptı. Ebru Polat beyaz dekolteli bluzuyla verdiği pozu "Maşallah" notuyla paylaşınca sosyal medya yıkıldı. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya hayranları "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik merkezi de işleten Ebru Polat'a bazı hayranları ise dekoltesiyle ilgili yorumlar yaptı. Bir kısım takipçi "Göğüsleriniz silikon mu?" derken bir kısım ise "Göğüslerin boynunu ya da belini rahatsız ediyor mu?" diye sordu.

Ekran Alıntısı

Al Sana haber'de yorumcu da olan Polat sorulara yanıt vermedi.

ZAM İSYANI

Pomlat geçtiğimiz gün "12'li su siparişi vermiştim, 13 liraydı. Şimdi 22 lira olmuş. 13 lira nerede, 22 lira nerede ya! Hayır bakın yanlış anlaşılmasın sakın. Bu bütçeyle alakalı değil. 'Dünya para kazanıyorsun, sana koyar mı' lafları değil hayatım. Benim halkıma ve milletime koyan her şey, bana da koyuyor. 7-8 lira deyip geçemem, bu böyle bir şey değil! Ben öyle bir insan değilim. Ben her şeyin bilincinde olmayı seven bir insanım ve böyle insanları severim" demişti.

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Ebru Polat
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