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Ebru Polat isyan etti! "Bazı insanların uğursuz olduğuna inanıyorum"

14.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde parlak bikinili pozlarıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan isim, bu kez sosyal medya üzerinde şaşırtan bir isyanda bulundu.

Ebru Polat isyan etti! "Bazı insanların uğursuz olduğuna inanıyorum"

Cüretkar pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerin başında gelen Ebru Polat, son olarak derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada 4 milyona yakın takipçiye sahip olan ve güzellik merkezi işleten isim, yaptığı 'uğursuzluk' yorumuyla şaşırttı.

EBRU POLAT İSYAN ETTİ: "BAZI İNSANLAR ÇOK UĞURSUZ"

4 milyona yakın takipçiye sahip olan Ebru Polat, cesur pozlarıyla sık sık adından bahsettiriyor. Güzellik merkezi işlettiği bilinen ünlü isim, sosyal medyada yardımlar düzenleyerek öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları için çeşitli yardımlar da yapıyor.

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Son olarak kırmızı takımıyla poz veren ve beğeni yağmuruna tutulan ünlü şarkıcıdan şaşırtan bir isyan geldi. Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide "Bazı insanların gerçekten çok uğursuz olduğuna inanıyorum." dedi.

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"BENDEN UZAK, ALLAH'A YAKIN OLUN"

"Hayatıma, haneme geldiklerinde her şeyi kurutuyorlar, kötü enerjileri ile." ifadelerini kullanan Polat, üstü kapalı göndermede bulunduğu kişiler için "Benden uzak, Allah'a yakın olun." dedi.

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İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı
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