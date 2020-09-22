Ebru Polat kızdı! 'Kemer olsanız düşen donunuzu sıkamazsınız'

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabında yazdıklarıyla dikkat çekti.

Uzun süredir oturduğu evden taşınan ve iş temposu yoğun olan Ebru Polat arkasından konuşan insanlara sert çıktı. Polat yaptığı paylaşımda düşmanlarına resmen gözdağı verdi.

Polat açıklamasında "50 tane fake hesap açıp sağa sola yorum yazan 1-2 varoşellaya sözüm; kemer olsanız düşen donunuzu sıkamazsınız. Benim canımı mı sıkacaksınız" dedi.

Hızını alamayan Ebru Polat "Onun bunun üzerinden geçineceğinize onurunuzla çalışın sonra beni düşman görün. Davul bile dengi dengine ezik düşman istemem. Ha bir de sizi döverim bak" yorumunda bulundu.

