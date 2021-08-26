MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat koronavirüse yakalandı!

Ebru Polat koronavirüse yakalandı!

26.08.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Polat koku alamadığını da sözlerine ekledi.

Ebru Polat koronavirüse yakalandı!

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'dan sonra son olarak şarkıcı Ebru Polat'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Ebru Polat kötü haber sosyal medya hesabından duyurdu. "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum" diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirtti.

KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm. Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş" dedi.

Polat koku alamadığını ama tat aldığını da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Programda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdiProgramda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdi
PARTNERKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyorKürtçe çıkışı olay oldu! Herkes Didem Arslan Yılmaz'ın aslen nereli olduğunu araştırıyor
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar gözaltısı! "Yaşı da küçük olunca..."13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar gözaltısı! "Yaşı da küçük olunca..."
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ebru Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

Tespit edildi! Antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

"Yabancı madde" tespit edildi! 1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Yüzde yüz kâr vadedip 1 milyar liralık vurgun yaptılar

Bayern'den tarihi fark!

Bayern'den tarihi fark!

Meteoroloji haritayı yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji haritayı yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

Komşusuna cinsel organını gösterdi! İğrenç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polat'ın kızını oynuyordu! İşte şimdiki hali

Polat'ın kızını oynuyordu! İşte şimdiki hali

Porno itirafıyla gündem oldu!

Porno itirafıyla gündem oldu!

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.