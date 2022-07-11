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  4. Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar..."

Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar..."

11.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla olay yaratan isimler arasında yer alıyor. Her fırsatta muhteşem fiziğini takipçilerinin beğenisine sunan Polat, güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son olarak mini geceliğiyle 'İyi bayramlar' pozu veren Polat beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar..."

Güzel şarkıcı Ebru Polat, gecelikleriyle verdiği 'İyi bayramlar' pozuyla takipçilerinin adeta yüreklerini hoplattı. Güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan güzel şarkıcı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İşte Ebru Polat'ın dikkat çeken o pozu...

MİNİ GECELİĞİYLE OLAY POZ

Pop müzik denilince akla gelen isimler arasında yer alan Ebru Polat, sosyal medya hesabından cesur pozlarını sergilemeye devam ediyor.

ebru polat

Son olarak mini gecelikleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Ebru Polat, 'İyi bayramlar' pozuyla resmen olay yarattı.

Yeni Proje

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, takipçilerini adeta mest etmişti.

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Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın o pozları beğeni yağmuruna tutulmuştu.

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Ebru Polat dekolte gecelik
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