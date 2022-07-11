Ebru Polat mini gecelikleriyle verdiği pozla olay yarattı! "İyi bayramlar..."

Güzel şarkıcı Ebru Polat, gecelikleriyle verdiği 'İyi bayramlar' pozuyla takipçilerinin adeta yüreklerini hoplattı. Güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan güzel şarkıcı, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İşte Ebru Polat'ın dikkat çeken o pozu...

MİNİ GECELİĞİYLE OLAY POZ

Pop müzik denilince akla gelen isimler arasında yer alan Ebru Polat, sosyal medya hesabından cesur pozlarını sergilemeye devam ediyor.

Son olarak mini gecelikleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Ebru Polat, 'İyi bayramlar' pozuyla resmen olay yarattı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, takipçilerini adeta mest etmişti.

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın o pozları beğeni yağmuruna tutulmuştu.



