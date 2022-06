Şık ve zarif görüntülerine karşın cazip fiyatlarıyla şaşırtan kadın iç çamaşırı takımları

İç çamaşırı alışverişi yaparken hem kendinizi iyi hissedeceğiniz hem bütçenize uygun olan modelleri tercih etmeye çalıştığınızı biliyoruz. Bu nedenle şıklığınızdan ödün vermek zorunda kalmayacağınız uygun fiyatlı ve konforlu iç çamaşırı takımlarını derledik. Listemizi inceleyerek beğendiğiniz modeli güvenle satın alabilirsiniz. İşte karşınızda birbirinden zarif ve cazip fiyatlarıyla şaşırtan kadın iç çamaşırı takımları!

1. Aranmei İç Çamaşırı Seti ile kendinizi şımartın

Külot, sütyen, jartiyer çorabı ve jartiyer kemeri olmak üzere 4 parçadan oluşan Aranmei İç Çamaşırı Seti, üzerinizde çok daha havalı bir görünüm sergiler. Dantel motiflerin eşlik ettiği fileli kumaşıyla teninizin eşsiz güzelliğini gözler önüne serer. Ayarlanabilir askıları sayesinde rahat etmenizi sağlayan sütyenin göğüs dekoltesi ve V şeklindeki strap detayları, çekiciliğinizi zirveye taşır. Tasarımını çarpıcı bir şekilde tamamlayan jartiyer çorabı ve kemeri, hatlarınızı çok daha etkileyici bir şekilde ortaya çıkarır. Yumuşacık kumaşıyla üstün konfor vadeden seti özel günlerde tercih ederek nefes kesen bir tarza imza atabilirsiniz.

2. Miorre Push-up Sütyen Külot Takımı, sizi hayallerinizin ötesinde bir stille buluşturur

Miorre Push-up Sütyen Külot Takımı, minik puantiyeler eşliğindeki tasarımıyla sizi çok daha alımlı bir tarza davet eder. Her yaşa ve vücut tipine uygun olan Miorre iç çamaşırı takımı, göz alıcı stiliyle iç dünyanızı aydınlatır. Minik kurdele detayları, takımın tasarımına sevimli bir dokunuş yapar. Ayarlanabilir askılarıyla vücudunuza en iyi şekilde uyum gösteren push-up etkili sütyeni, göğüslerinizi çok daha formda gösterir. Külodun sınırlarını süsleyen minik işlemeler ise stilinizi şık bir şekilde tamamlar. Kaliteli kumaşı sayesinde teninizde gün boyu süren yumuşacık bir his bırakarak rahat etmenizi sağlar.

3. U.S Polo Assn Kadın Büstiyer Slip Takım, size hem konfor hem şık bir görünüm vadeder

Konforuna ve şıklığına her zaman önem verenlerin tercihi U.S Polo Assn Kadın Büstiyer Slip Takım, muhteşem bir stilin öncüsü olur. Esnek yapısıyla vücudunuzu sararak gün boyu süren rahatlığı sizinle buluşturur. Sınırlarını iki renk eşliğinde süsleyen üçgen kaplara sahip büstiyer modelindeki sütyeniyle çok daha etkileyici bir tarz sunar. Slip kesimli külodu ise hatlarınızın eşsiz güzelliğini ortaya çıkarır. Göğüslerin altını ve belini çevreleyen U.S Polo Assn yazılı bantları, güven veren bir kullanım imkânı tanır. Yumuşacık dokusuyla günlük rutinlerinize en iyi şekilde eşlik eden takım, aradığınız huzuru sizinle buluşturur.

4. Edlingerie Jordana Bralet Takımı, dantelin eşsiz güzelliğini bedeninize taşır

Edlingerie Jordana Bralet Takımı, dantelin eşsiz güzelliğiyle bedeninizi sararak şık bir tarzın kapılarını aralar. Dantel motiflerin eşlik ettiği transparan kumaşı sayesinde teninizin karşı koyulmaz güzelliğini gözler önüne serer. Sütyen ve külodunu süsleyen strap detayları, etkileyici bir görünüm kazandırır. Takımın balenli sütyeni, göğüslerinizi destekleyerek çok daha çekici bir duruş sunar. Külodun iki yanında yer alan yuvarlak metal detayları, takımın tasarımına çarpıcı bir dokunuş yaparken sınırlarından taşan minik püsküller ise iç giyim stilinizi zirveye taşır. Gün boyu sınırsız konfor vadeden takımı giyerek baş döndüren bir güzelliğe kavuşabilirsiniz.

5. Aranmei Seksi İç Çamaşırı Seti ile nefes kesen güzelliğe adım atabilirsiniz

1 adet bralet sütyen ve 1 adet külottan oluşan Aranmei Seksi İç Çamaşırı Seti, etkileyici tasarımıyla göz kamaştıran bir tarz yaratır. Dantel motiflerin bedeninize yaptığı şık dokunuşlarla iç giyim modasına yepyeni bir soluk getirir. İç çamaşırı seti, işlemeli transparan kumaşıyla teninizin ışıltısını vurgular. Balensiz ve desteksiz sütyeniyle göğüslerinizin doğal güzelliğini destekler. V şeklindeki derin dekoltesiyle çekici tavrınıza çarpıcı bir dokunuş yapar. Külodun iki yanında yer alan kravat düğümlü detayları, stilinize göz alıcı bir ayrıntı kazandırır. Yumuşacık dokusu sayesinde gün boyu konforlu bir deneyim yaşamak isterseniz ürüne mutlaka göz atın.

6. Kirkke Demi Soft Dantel Sütyen Slip Takım ile hayranlık uyandıran bir tarzın kapılarını aralayın

Kirkke Demi Soft Dantel Sütyen Slip Takım, sütyen ve külodunu süsleyen dantel işlemeleriyle iç giyim modasında göz kamaştıran bir etki yaratır. Esnek yapısıyla bedeninizi mükemmel bir uyumla sararak her zamankinden çok daha formda görünmenizi sağlar. Transparan kumaşı, sizi çok daha çekici bir duruş ile buluşturur. Sütyenin ortasında bulunan dantel ve külodun iki yanından arkaya doğru uzanan strap detayları ise takımın şık tasarımını çarpıcı bir şekilde tamamlar. İç çamaşırı takımı, yumuşak kumaşı sayesinde teninize narin dokunuşlar yaparak gün boyu rahat bir şekilde hareket etmenize olanak tanır.

7. Fancy&Dancy Dantel Detaylı İç Çamaşır Takımı, sizi kusursuz bir tarza davet eder

Dantelin ihtişamlı görünümüyle iç giyim tarzını taçlandıran Fancy&Dancy Dantel Detaylı İç Çamaşır Takımı, zarif ve modern tarzıyla üzerinizde şık bir duruş sergiler. Minik kurdelelerle süslenen transparan kumaşı, teninizin güzelliğine sıra dışı bir dokunuş yapar. Göğüs ve bel kısımlarında yer alan pencere detayları, çok daha çekici bir görünüm sunarak stilinizi zirveye taşır. Balensiz sütyeni sayesinde bedeninizi sıkmaz ve gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Asil siyah rengi ve eşsiz tasarımıyla göz dolduran iç çamaşırı takımına elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

8. Ohyeahlady Kadın İç Çamaşırı Seti ile göz alıcı bir güzelliğin anahtarı sizin elinizde

2 farklı renk seçeneği bulunan Ohyeahlady Kadın İç Çamaşırı Seti, konforlu kumaşını dantel detaylarıyla süsleyerek çok daha havalı bir tarz sunar. Push-up etkili sütyeni ile göğüslerinizi mükemmel şekilde desteklerken V şeklindeki geniş dekoltesiyle size her zamankinden çok daha çekici bir duruş kazandırır. Kaplarının ortasında yer alan minik kurdele detayı, iç giyim tarzınıza sevimli bir ayrıntı katar. Kaliteli kumaşıyla teninize yumuşacık dokunuşlar yaparak gün boyu huzurlu bir deneyim yaşatır. Siz de seksi bir görünüm vadeden iç çamaşırı setini bir an önce deneyerek istediğiniz göz alıcı görünümü kolayca yakalayabilirsiniz.

9. Zarif ve etkileyici bir tarz için Cansoy Aura Dantelli Bordo Sütyen Takımı

Cansoy Aura Dantelli Bordo Sütyen Takımı, dantel işlemelerin eşlik ettiği kumaşıyla teninizde romantizm rüzgârları estirir. Kapları ve bel kısmını süsleyen strap detayları sayesinde stilinize çarpıcı bir görünüm kazandırır. Sınırlarından taşan minik dantel işlemeleri ise takımın tasarımına çok şık bir dokunuş yapar. Tüm zarifliğiyle bedeninizi mükemmel şekilde saran iç çamaşırı takımı, karşı koyulmaz güzelliğinizi taçlandırır. Kaliteli kumaşı sayesinde hem gün boyu rahat etmenizi sağlar hem uzun yıllar size eşlik eder. Siz de 8 farklı renk seçeneği bulunan iç çamaşırı takımının tarzınıza hitap eden rengini kolayca bulabilir, şık duruşunuzu zirveye taşıyabilirsiniz.

10. Rahatlığın ve şıklığın temsilcisi KOM Nelly Telli Sütyen Takımı ile bir an önce tanışmalısınız

Kom Nelly Telli Sütyen Takımı'nın kap kenarlarını süsleyen transparan kumaş detayı, takımın tasarımına etkileyici bir bakış açısı kazandırır. Esnek yapısıyla bedeninizi kusursuz şekilde sarar ve sizi çok daha çekici bir duruş ile buluşturur. Sütyenin ayarlanabilir askıları, vücut formunuza en iyi şekilde eşlik eder. İç çamaşırı takımı, elbiselerinize muhteşem şekilde uyum sağlayarak hem günlük hayatta hem özel günlerde size eşlik eder. Yumuşak dokusu sayesinde teninize tatlı dokunuşlar yaparak gün boyu rahat hissettirir. 2 farklı renk seçeneği ve geniş beden skalasıyla size uygun modeli kolayca bulabilirsiniz.