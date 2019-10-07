Ebru Polat o pozunu savundu! 'Diğerleri neler yapıyor'

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerinden başında yer alan şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda dans ettiği videosuyla adından söz ettirmişti.

Göğüs dekolteli bir üst giyen belden aşağısını da havlu ile kapatan Polat, dansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayna karşısında yarı çıplak haliyle yaptığı paylaşıma eleştiri yağan Polat bu duruma tepki gösterdi.

Polat, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı dans videosuyla kısa sürede olay olunca "Ne var bunda. Diğerleri neler yapıyor" dedi.



