Ebru Polat oturduğu yerden dans etti!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen şarkıcı Ebru Polat son dönemlerde yaptığı cesur paylaşımlarla gündem oluyor.

Can Yaman'ın kaslı vücuduyla ilgili yaptığı “Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek vermesi gelmez insanın! Bizimkiler bir de o tipleri ile ful kaprisli, kahır çekiyoruz” yorumundan sonra “Adama yürümemişim, resmen koşmuşum” sözleriyle gündeme gelen Polat şimde de Adana paylaşımıyla dikkat çekti.

Şarkıcı Ebru Polat, gittiği Adana’da oturduğu yerde dans ettiği video ile hayranlarını mest etti. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Polat dansını da "Madem #Adana'dayız... Oturduğumuz yerde bile dans ederiz. Yerimizde duramıyoruz..."

