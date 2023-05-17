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  4. Ebru Polat sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Ebru Polat sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

17.05.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Polat açıklamaları ile de dikkat çekiyor. Instagram’da 3 buçuk milyon takipçisi olan Polat sütyensiz pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü isim göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

Ebru Polat sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi sevilen şarkılara imza atan Ebru Polat güzelliği ile de kendinden söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Polat son paylaşımında sütyensiz poz verdi.

ebru-polat-göğüs-dekoltesi

Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı pozlarına "1 mi 2 mi, yorum sizin" notunu düştü.

ebru-polat-sütyensiz-poz-verdi

39 yaşındaki Polat'ın paylaşımına takipçileri "İkisi de", "Karar vermek zor", "2 çok güzel", "İkisi de harikulade", "Muhteşemsin" yorumunda bulundu.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ünlü isim bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi aldı.

ebru-polat-sütyensiz-pozuyla-büyüledi

İlk albümünü 2007 yılında çıkaran ünlü isim en son üç ay önce Kıskananlar Çatlasın şarkısına çektiği kliple sevenleriyle buluştu.

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Ebru Polat sosyal medya yaşında

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