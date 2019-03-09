Ebru Polat'tan Bartu Küçükçağlayan'a tepki!

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, dün akşam sosyal medya hesabından isyan etmişti.

Küçükçağlayan, “Dm'den para isteyenlerin hikâyeleri çok dandik, uzun uzun, kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti, 'Kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?" Bu mu yani? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!” yazmıştı.

Bartu Küçükçağlayan’ın bu isyani takipçilerinin büyük tepkisini çekmişti.

BİR TEPKİ DE EBRU’DAN GELDİ

Ebru Polat, Bartu Küçükçağlayan’ın sözlerine karşılık ateş püskürdü.

Ebru Polat, ünlü oyuncuya “Çok dandik dediğiniz hikâyeler gerçek hayat. Belki de son çaresi buradan ulaşmaktı. Ünlü olmak marifet değil, insan olmak marifet. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun” diyerek tepki gösterdi.



