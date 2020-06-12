Ebru Polat'tan bomba evlilik kararı! 'Evli olsam...'

Normalleşme süreci sonrası Bodrum’da kısa bir tatil yapan ve İstanbul’a dönen Ebru Polat, MagazinBurada'ya samimi açıklamalarda bulundu. Nişantaşı’nda yürürken görüntülenen Polat, elindeki maskeyi göstererek, “Sosyal mesafeyi koruyarak konuşuyoruz, yanlış anlaşılmasın” diyerek gelmesi muhtemel tepkileri önlemiş oldu.

Karantina sürecini anlatan güzel şarkıcı, sürecin hem kötü hem de iyi yönleri olduğunu belirterek, “Biz aşırı yoğun çalışıyorduk, evde olduğumuz için kendimizi anlayabilme ve dinleyebilme fırsatımız oldu. Karantinada kişiliğimiz değişti” dedi.

Polat, “Düşünsenize her sabah kalkıyorsunuz aynı, yatıyorsunuz aynı. Bu böyle üç ay sürüyor. Bir yandan da iyi oldu bu süreçte kendimi tanıdım, kendimle baş başa kalınca içime döndüm” ifadelerini kullandı.

'EVLİ OLSAM EŞİMİ ELİMDEN ALIRLAR'

Ebru Polat; karantina sürecinde “kimseyi eve almayın” şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Ben evime kimi aldıysam hepsinden bir zarar gördüm. Düşmanlarımla mutlaka bir kahve içmişliğim vardır benim. Birini alıyorsun evine, arkandan dedikodunu yapıyor. Evli olsam kız arkadaşımı alsam evime eşimi de elinden almaya çalışır. Vaktinde başıma geldi Allah’tan erkek arkadaşım çok düzgündü de kızın elinde patladı."