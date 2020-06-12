Ebru Polat'tan bomba evlilik kararı! 'Evli olsam...'

Normalleşme süreci sonrası Bodrum’da kısa bir tatil yapan ve İstanbul’a dönen Ebru Polat, MagazinBurada'ya samimi açıklamalarda bulundu. Nişantaşı’nda yürürken görüntülenen Polat, elindeki maskeyi göstererek, “Sosyal mesafeyi koruyarak konuşuyoruz, yanlış anlaşılmasın” diyerek gelmesi muhtemel tepkileri önlemiş oldu.
Karantina sürecini anlatan güzel şarkıcı, sürecin hem kötü hem de iyi yönleri olduğunu belirterek, “Biz aşırı yoğun çalışıyorduk, evde olduğumuz için kendimizi anlayabilme ve dinleyebilme fırsatımız oldu. Karantinada kişiliğimiz değişti” dedi.
Polat, “Düşünsenize her sabah kalkıyorsunuz aynı, yatıyorsunuz aynı. Bu böyle üç ay sürüyor. Bir yandan da iyi oldu bu süreçte kendimi tanıdım, kendimle baş başa kalınca içime döndüm” ifadelerini kullandı.
Ebru Polat; karantina sürecinde “kimseyi eve almayın” şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Ben evime kimi aldıysam hepsinden bir zarar gördüm. Düşmanlarımla mutlaka bir kahve içmişliğim vardır benim. Birini alıyorsun evine, arkandan dedikodunu yapıyor. Evli olsam kız arkadaşımı alsam evime eşimi de elinden almaya çalışır. Vaktinde başıma geldi Allah’tan erkek arkadaşım çok düzgündü de kızın elinde patladı."
Şimdilik hayatımda kimse olmadığını dile getiren Polat, “Karantina döneminde yalnızlığın kendisini çok üzdüğünü. Şu an hemen evlenmeyi düşünüyorum. Zaten özel hayatımı gizli tutuyorum, şak diye evleneceğim” dedi.
Evleneceği kişideki kriterleri açıklayan Polat, “Adam olsun. Allah korkusu ve vicdan sahibi olsun, dürüst olsun başka bir şeyi ile ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.
Ebru Polat, karantina sürecinde maddi kayıp yaşadıkları yönünde şikayette bulunan ünlülerin açıklamalarına da değinerek, "Şikayette bulunmaya hakları yok. Çünkü biz birçok insandan daha farklı paralar kazanıyoruz. Bütçelerimiz daha fazla. Hiç mi bir kenara para koymamışlar? Benim öyle bir sıkıntım olmadı ve rahattım ama rahat olmayan insanlar için üzüldüm ve yardımlarımı yaptım" dedi.
Daha önce küs olduğu kimsenin olmadığını ama karantina sürecinde bazı dostlarıyla konuşmama kararı aldığını belirten Polat, “Bu süreçte psikolojim bozuldu” dedi.
Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Çıngıraklı şarkısını yakın kız arkadaşları için yazdığını belirterek, “Bu yaz kendi kız arkadaşlarıma çok atarlıyım. Geçen yaz erkelere yazıyordum şarkılarımı. En büyük çıngıraklılar çevremdeki kendi arkadaşlarım. Herkes kendisini korusun dost diye bir şey yok. Bence herkesin en yakındaki arkadaşları genelde çıngıraklıdır” ifadelerini kullandı.
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