Ebru Polat'tan Bottle Cap Challenge akımına farklı yorum!

Sosyal medyan\u0131n yeni ak\u0131m\u0131 '\u015fi\u015fe kapa\u011f\u0131 a\u00e7ma' (bottle cap challenge) modas\u0131na \u015fark\u0131c\u0131 Ebru Polat da kat\u0131ld\u0131. Ancak Polat \u015fi\u015fe kapa\u011f\u0131n\u0131 dudaklar\u0131yla a\u00e7t\u0131.\nEbru Polat'\u0131n videosu k\u0131sa s\u00fcrede y\u00fcz binlerce izlenme oran\u0131na ula\u015ft\u0131. \u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?H\u00fclya Av\u015far hayranlar\u0131na m\u00fcjdeyi verdiNilperi \u015eahinkaya kasl\u0131 v\u00fccuduyla \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131
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