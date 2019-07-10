MAGAZİN

Ebru Polat'tan Bottle Cap Challenge akımına farklı yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2019 02:39 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, şişe kapağı açma (bottle cap challenge) akımına farklı bir yorum kattı.

Sosyal medyanın yeni akımı 'şişe kapağı açma' (bottle cap challenge) modasına şarkıcı Ebru Polat da katıldı. Ancak Polat şişe kapağını dudaklarıyla açtı.

Ebru Polat'ın videosu kısa sürede yüz binlerce izlenme oranına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Bottle Cap Challenge

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