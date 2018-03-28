Ebru Polat'tan evlilik itirafı

Geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifi alan ancak bunu reddeden Ebru Polat, "Henüz evliliğe sıcak bakmıyorum, önce kariyer. Hazır güzel bir yerdeyken, işimi devam ettirmek istiyorum. Mantık evliliği bana göre değil, aşk evliliğinden yanayım. Eğer mantık evliliği isteseydim diplomat erkek arkadaşım vardı, evlensem onunla evlenirdim" dedi.

SEKSİ TARZI HATIRLATILINCA...

Sahnede ve klip çalışmalarında iddialı kostümler giymesi hatırlatılınca Ebru Polat, "Benden daha iddialı kostümler giyen şarkıcılar var. Öyle giyinsem beni yerden yere vururlar ama onlar nedense dikkat çekmiyorlar, sanırım aura farkı var" ifadelerini kullandı.