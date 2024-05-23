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  4. Son dakika! Firari Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı

Son dakika! Firari Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı

23.05.2024 10:23
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Son dakika haberi: Eyüpsultan’da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Son dakika! Firari Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C. kullandığı araçla kaza yapmış ve Oğuz Murat Aci'yi öldürmüştü. Yazar Eylem Tok, kaza sonrası oğlu ile önce Mısır sonra ABD'ye kaçmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firari yazar ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı.

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FİRAR SONRASI YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı bülten Eylem Tok
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