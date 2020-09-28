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Ebru Polat'tan imalı mesaj! 'Sevgiliyse ayrıldım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Ebru Polat imalı mesajlarıyla gündemde... Polat yaptığı paylaşımda "Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim" dedi.

Ebru Polat'tan imalı mesaj! 'Sevgiliyse ayrıldım...'

Şarkıcı Ebru Polat zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Cesur pozlarıyla sosyal medyada ön plana çıkan Polat yine çevresine kızdı.

Polat gece yarısı paylaşımında "Hayatımda yakın gördüğüm kim varsa sildim" dedi. Ebru Polat açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Sevgiliyse ayrıldım kankaysa küstüm. Beni hak etmiyorsunuz."

Polat geçtiğimiz günlerde de arkasından konuşanlarla ilgili "50 tane fake hesap açıp sağa sola yorum yazan 1-2 varoşellaya sözüm; kemer olsanız düşen donunuzu sıkamazsınız. Benim canımı mı sıkacaksınız" demişti.

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