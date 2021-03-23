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Ebru Polat'tan itiraf! 'Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum'

23.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram sayfasında takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?" sorusuna da yanıt veren Polat, "Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor." dedi.

Ebru Polat'tan itiraf! 'Bir erkekten vazgeçince deli numarası yapıyorum'

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşarak sosyal medyada konuşulan Ebru Polat, bu kez Instagram'dan gelen soruları yanıtladı.

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Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?

  • Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu.

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Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?

  • Beni gelinlikle görüp ne yapacaksınız. Evlensem ne olacak, evlenmesem ne olacak? Boyun göğe mi erecek? İnsanlar bence çocuk yapmak istiyorsa evlenmeliler. Çocuk yapmak istemiyorsan evlensen de olur, evlenmesen de diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış olabilir.
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- Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz?

Çünkü güçlü olmaktan başka çarem yok. Alternatif yok ki... Güçlü olmak zorundasın. Senin de güçlü olmaktan başka çaren yok. Sen kendine değer vermezsen, güçlü hissetmezsen kimse sana değer vermez ve zayıf olduğun için seni ezerler.

- En büyük korkunu bize itiraf et!

En büyük korkum mu? Yok... Sadece Allah!

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Ebru Polat Instagram
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