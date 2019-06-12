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Ebru Polat'tan olay açıklamalar: Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Ebru Polat, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla olay oldu. Polat 'Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım' sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Ebru Polat'tan olay açıklamalar: Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım

Ebru Polat, 2. Sayfa programına konuk oldu. Polat, çarpıcı açıklamalarda bulunurken, sevgilisinin evli çıktığını da anlattı.

Ünlü şarkıcının, 'Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım' ifadeleri de sosyal medyada olay oldu.

İşte Ebru Polat'ın o açıklamaları:

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"'Madam' şarkısını yaşadığım bir olayın ardından yazdım. 6-7 ay çok ciddi bir birlikteliğim oldu. Evleneceğiz. Mükemmel bir insan buldum sandım. O kadar düzgün ki karakteri. Ağzından saçma sapan bir cümle çıkmaz. efendi, kibar bir insan. Saygılı. Bana kendimi prenses gibi hissettiren bir insanla beraberdim. 32 yaşındaydı. 'Bekardır' diye düşünüyordum. 24 saat beraber olduğum insanın evli olduğunu öğrendim. 2 çocuğunun olduğunu öğrendim. Şoka girdim.

Bir arkadaş ortamında oturuyorduk. 'Erkek arkadaşın nereli?' dediler. Her yerde onu anlatıyordum. Seviyorum, bekliyorum falan. 'Falanca yerli' dedim. 'Aa biz de oralıyız' dediler. Kimin nesi diye sordular. Söyledim. 'Ebru Hanım bir şey söyleyeceğiz ama o evli. İki de çocuğu var' dediler. 'Mümkün değil' dedim inanmadım. Fotoğraflarını gösterdiler. Sonra ona mesaj attım. 'Bu delikanlılıkta kaçıncı seviye' dedim, 'Hatalar karşılıklı yapıldı' dedi. Yıkıldım."

"EKONOMİ UÇMAM"

Ebru Polat, ilişkide olmaza olmazlarını da sıraladı:

"Evlilik sözleşmesi yapmadan hayatta evlenmem. Onca zaman çalışıp çabalayacağım, bir şeyler yapacağım. Sonra hepsi gidecek, yok öyle bir şey! Sevgilim bana ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım. Business Class olmayan, baştan sona ekonomi olan uçakta problem yok. Business Class varsa asla ekonomi uçmam.

Bazı kadınların hayattaki en büyük başarısı zengin eş bulmak."


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Ebru Polat Ebru Polat 2. sayfa

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