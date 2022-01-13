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Ebru Polat'tan olay 'külot' sözleri! ''Bu sektörde kim temiz be!''

13.01.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan ve Hande Yener arasındaki 'külot' tartışmasına, ünlü şarkıcı Ebru Polat da katıldı. Polat, ''Bu sektörde kim temiz be! Kimi kandırıyorsunuz siz.'' diyerek, ünlü isimlerin birbirini hedef almasına tepki gösterdi.

Ebru Polat'tan olay 'külot' sözleri! ''Bu sektörde kim temiz be!''

Al Sana Haber programında yorumcu koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Polat, İzzet Yıldızhan ve Hande Yener arasında çıkan 'külot' kavgası için ''Hepsi aynı b..kun sarısı'' ifadelerini kullandı.

''KAVGALARINIZ BİLE SEVİYESİZ!''

Ebru Polat, magazin gündemini kasıp kavuran 'külot' tartışmasına, ''Instagram'da kavgaları izliyorum. Bir külottan çıktı kavga. O ona laf çarpıyor, öbürü gündem olmak için işin içine giriyor. Herkes, her şeyi bir şeyiyle vuruyor. Halbuki hepsi aynı b..kun sarısı. Bu sektörde kim temiz be! Kimi neyle kandırıyorsunuz siz.'' diyerek, ''Ne kadar basitsiniz. Kavgalarınız bile seviyesiz'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan'ın, Gülşen ve Hande Yener'in iddialı sahne kostümleri için söylediği ''Külotla da sahneye çıkmayın ya. Sizi aileler izliyor'' yorumu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı Hande Yener, İzzet Yıldızhan'a ''Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor.'' yanıtı verdi.

'Külot' kavgasına Ebru Polat da katıldı! ''Bu sektörde kim temiz be!''

Yener'in sözleri sonrası, İzzet Yıldızhan'ın 2011 yılında otel odasında yaşanan grup seks skandalı yeniden gündeme geldi. Küplere binen İzzet Yıldızhan, ''Hande Yener'in benim için yazdıklarını hakaret sayarım. Yüreği varsa paylaşımına ismimi yazsın'' dedi.

'Külot' kavgasına Ebru Polat da katıldı! ''Bu sektörde kim temiz be!''

''OTEL ODASINDA BASILAN SEN DEĞİL MİYDİN?''

Al Sana Haber programında da masaya yatırılan 'külot' tartışmasına, Seyhan Soylu'nun sözleri damga vurdu. Soylu, İzzet Yıldızhan'ı eleştiren Nihat Doğan'a ''Sen bunlara laf söylüyorsun ama aralarında en zamparası da sensin. İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin?'' sözleriyle tepki gösterdi. Soylu'nun çıkışı karşısında öfkelenen Nihat Doğan ise ''Elimde çırılçıplak fotoğrafların var. Kafamı bozarsan buradan paylaşırım'' diyerek, Soylu'ya gözdağı verdi.

Nihat Doğan sinirlendi! Nihat Doğan sinirlendi! "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var"


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"Elimde çırılçıplak fotoğrafların var""Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"
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Mahkum bu akşam var mı? Mahkum bu akşam var mı?
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat İzzet Yıldızhan
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