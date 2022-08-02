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Ebru Polat yarı transparan bikinisiyle boy gösterdi! "İç çamaşırı değil mi bu?"

02.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3.4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık sınırları zorlayan pozlarını paylaşan şarkıcı Ebru Polat, yine yaptı yapacağını... Cesur bir pozunu daha takipçilerine sunan Polat'ın siyah yarı transparan bikinisi olay oldu. Ebru Polat'ın bazı takipçileri ise bunun bikini olduğuna inanmadı.

Ebru Polat yarı transparan bikinisiyle boy gösterdi! "İç çamaşırı değil mi bu?"

Şarkıcı Ebru Polat yaz aylarını yoğun tempoda çalışarak geçiriyor. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Polat sınırları zorlayan pozlarına bir yenisini ekledi. Polat'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Siyah transparan detaylı bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Ebru Polat paylaşımına ise tatil yapmadığını not düştü.

"2 SAAT GÜNEŞLENDİK"

Polat paylaşımınada "Şimdi siz yine tatil fotosu görüyorsunuz ama sadece 2 saatlik dinlenme fotosu bu. Hafta sonu yoğun konser temposundan hazır bodrumda konserimiz varken 2 saat güneşlendik. Ben ne zaman tatil yapacağım acaba" ifadelerini kullandı.

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Ebru Polat'ın bu paylaşımı takipçilerinden bir kısmını rahatsız etti. Bazı takipçiler ise ""İç çamaşırı değil mi bu?" diyerek şarkıcının bikinisini fazla iddialı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
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