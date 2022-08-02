Ebru Polat yarı transparan bikinisiyle boy gösterdi! "İç çamaşırı değil mi bu?"

Şarkıcı Ebru Polat yaz aylarını yoğun tempoda çalışarak geçiriyor. Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmeyen Polat sınırları zorlayan pozlarına bir yenisini ekledi. Polat'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Siyah transparan detaylı bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Ebru Polat paylaşımına ise tatil yapmadığını not düştü.

"2 SAAT GÜNEŞLENDİK"

Polat paylaşımınada "Şimdi siz yine tatil fotosu görüyorsunuz ama sadece 2 saatlik dinlenme fotosu bu. Hafta sonu yoğun konser temposundan hazır bodrumda konserimiz varken 2 saat güneşlendik. Ben ne zaman tatil yapacağım acaba" ifadelerini kullandı.

Ebru Polat'ın bu paylaşımı takipçilerinden bir kısmını rahatsız etti. Bazı takipçiler ise ""İç çamaşırı değil mi bu?" diyerek şarkıcının bikinisini fazla iddialı buldu.

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