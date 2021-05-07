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Ebru Şahin geç de olsa akıma katıldı

07.05.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin de 20’li yaşlar akımına katılan oyuncular arasında yer aldı. 20’li yaşlarından fotoğraf paylaşan oyuncunun fotoğrafını görenler “hiçbir değişiklik yok sanki” yorumunda bulundu.

Ebru Şahin geç de olsa akıma katıldı

Hercai dizisindeki Reyyan karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinen Ebru Şahin, şu sıralar yoğun geçen bir sezonun ardından dinlenmeye başladı. Atv’de yayınlanan ve başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai, iki hafta önce ekrana veda etmişti.

HERCAİ DİZİSİ BAŞARIYI GETİRDİ

Daha önce başka dizilerde de rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisindeki Burcu karakteri ile dikkatleri çekmişti. Sonrasında Yasak Elma’ya konuk oyuncu olan ve psikopat bir pilotu oynayan Ebru Şahin, en büyük çıkışını Hercai ile yakaladı.

Dizinin çekimleri bittikten sonra Mardin’den İstanbul’a gelen oyuncu, pandemi sürecinde çok fazla dışarı çıkamadığı için evde boyama yaptığını bazı paylaşımlarında da göstermişti.

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Ebru Şahin, Instagram hesabından son olarak aşağıdaki fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, 20’li yaşlar challenge akımı için paylaştı fotoğrafını.

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Hayranları oyuncunun çok fazla değişmediği yönünde yorumlar yapıyorlar. Ebru Şahin, fotoğrafa “Sağdaki ilk ajans fotoğrafım, aynı gün hayatımın ilk oyunculuk deneyimi için seçmelere gitmiştim. Zaman çabuk geçiyor” notuyla da fotoğrafın kendisi için anlamını aktarmış.

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Ebru Şahin Instagram
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