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Ebru Şahin’in paylaşımına sevgilisi Cedi Osman’dan olay yorum

07.11.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların popüler ismi Ebru Şahin, evlilik hazırlığında olduğu basketbolcu Cedi Osman’la ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ikili, Instagram’ın en popüler isimlerinden. Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'in fotoğrafına öyle bir yorum yaptı ki, sosyal medya alev aldı.

Ebru Şahin’in paylaşımına sevgilisi Cedi Osman’dan olay yorum

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu sevgilisi Cedi Osman aşkı tam gaz devam ediyor. Şahin, sosyal medya hesabı Instagram’dan “Hatıralar” notunu düştüğü fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Çiftin fotoğrafın altındaki yazışmaları da dikkat çekti. Cedi Osman, fotoğrafa “İşte buna (Nazar duası) bence. Bu arada güzel surat. Çok özlem” yorumunda bulundu.

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Sevgilisinin yorumuna tepkisiz kalmayan Ebru Şahin de bu yoruma Cedi Osman’ı etiketleyerek “Burası kasıyor, özel gel” yanıtını verdi. İkilinin bu yazışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin
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