Ebru Şahin’in paylaşımına sevgilisi Cedi Osman’dan olay yorum

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu sevgilisi Cedi Osman aşkı tam gaz devam ediyor. Şahin, sosyal medya hesabı Instagram’dan “Hatıralar” notunu düştüğü fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Çiftin fotoğrafın altındaki yazışmaları da dikkat çekti. Cedi Osman, fotoğrafa “İşte buna (Nazar duası) bence. Bu arada güzel surat. Çok özlem” yorumunda bulundu.

Sevgilisinin yorumuna tepkisiz kalmayan Ebru Şahin de bu yoruma Cedi Osman’ı etiketleyerek “Burası kasıyor, özel gel” yanıtını verdi. İkilinin bu yazışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

