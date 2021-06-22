MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ebru Şahin yeni projesini buldu!

Ebru Şahin yeni projesini buldu!

22.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Ebru Şahin’in Hercai dizisi final yaptıktan sonra hangi projede yer alacağı merakla bekleniyordu. Ebru Şahin imzayı attı, yeni yuvası belli oldu!

Ebru Şahin yeni projesini buldu!

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Ebru Şahin, yeni projesi için imzayı attı.

Hercai final yaptıktan sonra onlarca proje teklifi arasında seçim yapmak zorunda kalan oyuncunun Bozdağ Filmin Destan dizisinde başrolde yer alacağı ortaya çıktı.

EBRU ŞAHİN, DÖNEM DİZİSİNDE

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi güçlü dizilerin yapımcısı olan Bozdağ Film’in yeni tarihi dizisinde bu sefer Ebru Şahin’i çok farklı bir karakterde izleyeceğiz. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden daha önceki 9.yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak olan yeni dizi heyecanla bekleniyor.

Gazete Magazin’in haberine göre; Ebru Şahin’in başrolünü üstlendiği Destan dizisinin çekimlerinin Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Ebru Şahin’in partnerinin kim olacağı konusu da merakla bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…“Amazon Prime Day” kapsamında bulabileceğiniz birbirinden uygun elektronik ürünler…
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Arka Sokaklar hayranlarına müjde! Arka Sokaklar hayranlarına müjde!
Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Ebru Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Çıplak görüntülerini satıp para kazanıyor! Şaşırtan itiraf

Çıplak görüntülerini satıp para kazanıyor! Şaşırtan itiraf

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.