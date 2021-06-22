Ebru Şahin yeni projesini buldu!

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde büyük bir zıplama yaşayan Ebru Şahin, yeni projesi için imzayı attı.

Hercai final yaptıktan sonra onlarca proje teklifi arasında seçim yapmak zorunda kalan oyuncunun Bozdağ Filmin Destan dizisinde başrolde yer alacağı ortaya çıktı.

EBRU ŞAHİN, DÖNEM DİZİSİNDE

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi güçlü dizilerin yapımcısı olan Bozdağ Film’in yeni tarihi dizisinde bu sefer Ebru Şahin’i çok farklı bir karakterde izleyeceğiz. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden daha önceki 9.yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak olan yeni dizi heyecanla bekleniyor.

Gazete Magazin’in haberine göre; Ebru Şahin’in başrolünü üstlendiği Destan dizisinin çekimlerinin Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Ebru Şahin’in partnerinin kim olacağı konusu da merakla bekleniyor.

