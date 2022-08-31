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  4. Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı! "Slikonlar bayağı büyükmüş"

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı! "Slikonlar bayağı büyükmüş"

31.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır ekranlarda olan model Ebru Şallı, özel hayatı ve sosyal medya hesabıyla göz önünde yer alıyor. Takipçilerine ve ekran başındakilere yıllardır spor sevgisini aşılayan Şallı, fit vücuduyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı! "Slikonlar bayağı büyükmüş"

45 yaşındaki Ebru Şallı düzgün vücuduyla genç kızları kıskandırıyor. Renkli pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden ünlü güzelin 3 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarıyla çok sayıda etkileşim alan Şallı, son pozuyla olay oldu.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ebru Şallı bu yaz tatil keyfini takipçileriyle sık sık paylaştı.

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı!

Bikinili pozlarıyla beğeni toplayan Şallı, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı!

Şallı'nın o pozuna, "Bu ne güzellik", "Slikonlar bayağı büyükmüş" gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı!

Ebru Şallı hem özel hayatı hem de işiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı!

Sosyal medyada paylaştığı spor egzersizi videolarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı!

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı!

Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı!

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