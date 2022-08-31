Ebru Şallı bikinili paylaşım yaptı! "Slikonlar bayağı büyükmüş"

45 yaşındaki Ebru Şallı düzgün vücuduyla genç kızları kıskandırıyor. Renkli pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden ünlü güzelin 3 milyon takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarıyla çok sayıda etkileşim alan Şallı, son pozuyla olay oldu.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ebru Şallı bu yaz tatil keyfini takipçileriyle sık sık paylaştı.

Bikinili pozlarıyla beğeni toplayan Şallı, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Şallı'nın o pozuna, "Bu ne güzellik", "Slikonlar bayağı büyükmüş" gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı hem özel hayatı hem de işiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.

Sosyal medyada paylaştığı spor egzersizi videolarıyla çok sayıda etkileşim alıyor.





