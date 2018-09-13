MAGAZİN

Ebru Şallı'dan boşanan Harun Tan, kafayı Merve Boluğur'a taktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan, Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur'u sosyal medyadan yakın takibe aldı ve güzel oyuncunun fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.

Ebru Şallı'dan boşanan Harun Tan, kafayı Merve Boluğur'a taktı!

Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitirdikten sonra çapkın bekarların gözdesi haline gelen Merve Boluğur, şimdi de Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın radarına girdi.

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53 yaşındaki Tan, yaz başında Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncuyu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takibe aldı. 31 yaşındaki Boluğur'u yakın markaja alan sosyetik işadamı, Instagram'daki fotoğraflarını da beğeni yağmuruna tuttu. İşin ilginç yanı ise Boluğur'un Tan'ı takip etmemesiydi.

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ŞİMDİLİK KAYITSIZ KALDI

Tan'ın kendisinden 22 yaş küçük oyuncuya kancayı takması akıllara işadamının eski günlerini getirdi. Arkadaş bulma sitesi 'Tinder'ı da kullanan Tan'ın Merve Boluğur'la Instagram sayesinde yakınlaşma çabası, "Sosyal çapkın Harun" dedirtti. Boluğur'un ise Tan'a karşılık verip vermeyeceği ise merak konusu.

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Tan, 2 yıl önce de yine kendisinden 28 yaş küçük Buse Narcı ile sosyal medyada takipleşip oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutmuştu.

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Harun Tan, sosyal medyada her anının fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun pozlarını beğenmeye doymuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı harun tan merve boluğur instagram

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