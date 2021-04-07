Ebru Şallı’dan Demet Akalın’a gönderme: 'Çocukların yeri TikTok değil!'

Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı’nda bulunan bir klinikten çıkarken görüntülendi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaç takviyesi aldığını söyleyen Ebru Şallı, pilates ve spor dışında doktor kontrolünde damardan ilaç alınması gerektiğini ifade etti.

'ÇOCUKLARIN YENİ TİKTOK DEĞİL'

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde 7 yaşındaki kızı Hira’nın TikToker’lara 7 bin TL kaptırdığını açıklamıştı. Akalın’ın yaşadığı bu olayın hatırlatıldığı Ebru Şallı, “Çocukların yeri TikTok değil!” diyerek şöyle konuştu:

'DEMET AKALIN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMALI'

“Çocuklarıma TikTok ve diğer sosyal medya uygulamaları konusunda izin vermiyorum. Zaten onların ilgi alanı değil. Oğlumun Instagram’ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan, bir çocuk yetiştirdim. Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok’larda danslar falan bana biraz fazla ve aşırı geliyor. Anne babalara şunu önerebilirim. Daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Malum okullar tatil evde okul ortamı yaşatabilirler. Çocuklara çocukluğunu yaşatmalıyız. Çocukların yeri TikTok değil. Yeni nesil bunlardan etkileniyor ama anne babalar bunu göstermezse etkilenmezler.”