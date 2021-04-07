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Ebru Şallı’dan Demet Akalın’a gönderme: 'Çocukların yeri TikTok değil!'

07.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın kızı Hira’nın TikToker’lara 7 bin TL kaptırması gündeme gelmişti. Konuyla ilgili konuşan Ebru Şallı: "Çocukların yeri TikTok değil!" Dedi.

Ebru Şallı’dan Demet Akalın’a gönderme: 'Çocukların yeri TikTok değil!'

Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı’nda bulunan bir klinikten çıkarken görüntülendi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaç takviyesi aldığını söyleyen Ebru Şallı, pilates ve spor dışında doktor kontrolünde damardan ilaç alınması gerektiğini ifade etti.

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'ÇOCUKLARIN YENİ TİKTOK DEĞİL'

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde 7 yaşındaki kızı Hira’nın TikToker’lara 7 bin TL kaptırdığını açıklamıştı. Akalın’ın yaşadığı bu olayın hatırlatıldığı Ebru Şallı, “Çocukların yeri TikTok değil!” diyerek şöyle konuştu:

'DEMET AKALIN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMALI'

“Çocuklarıma TikTok ve diğer sosyal medya uygulamaları konusunda izin vermiyorum. Zaten onların ilgi alanı değil. Oğlumun Instagram’ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan, bir çocuk yetiştirdim. Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok’larda danslar falan bana biraz fazla ve aşırı geliyor. Anne babalara şunu önerebilirim. Daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Malum okullar tatil evde okul ortamı yaşatabilirler. Çocuklara çocukluğunu yaşatmalıyız. Çocukların yeri TikTok değil. Yeni nesil bunlardan etkileniyor ama anne babalar bunu göstermezse etkilenmezler.”

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Ebru Şallı, muhabirlerin “Demet hanım biraz daha dikkatli olsun diyebilir miyiz?” sözüne ‘Tabii’ şeklinde karşılık verdi.

EBRU markası ile internet üzerinden satış yapan Ebru Şallı, işlerinin iyi olup olmadığının sorulması üzerine “Pandeminden dolayı iyi olan bir sektör yok. Market alışveriş dışında... Ben kendi markam olarak online alışverişte iyiyim. AVM’lere eskisi kadar gidilmiyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Ebru Şallı
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