Ebru Şallı'dan Maldivler tatilinden yeni paylaşımlar!

Birkaç aydır dünyanın farklı yerlerinde yaptıkları tatillerle gündeme gelen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, Los Angeles, Miami ve Tulum'un ardından bu defa soluğu Maldivler'de aldı.



Adada aşk tazeleyen çiftten Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.



Şallı, Maldivler tatilinde kıskandıracak video paylaştı. Konakladığı otelin penceresinin önündeki havuza girdiği anı paylaşan Şallı'ya beğeni yağdı.





