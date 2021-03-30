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Ebru Şallı'dan Maldivler tatilinden yeni paylaşımlar!

30.03.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Uğur Akkuş ile dünyaca ünlü tatil merkezi Maldivler'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Ebru Şallı yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Maldivler'deki ultra lüks otelin okyanus üzerindeki odalarında kalan Şallı, havuza girdiği anları paylaştı.

Birkaç aydır dünyanın farklı yerlerinde yaptıkları tatillerle gündeme gelen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, Los Angeles, Miami ve Tulum'un ardından bu defa soluğu Maldivler'de aldı.
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Adada aşk tazeleyen çiftten Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.
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Şallı, Maldivler tatilinde kıskandıracak video paylaştı. Konakladığı otelin penceresinin önündeki havuza girdiği anı paylaşan Şallı'ya beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Ebru Şallı
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