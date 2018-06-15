Ebru Şallı ile Uğur Akkuş nişanlandı

Ebru Şallı'nın Haziran 2017'de aşk yaşamaya başladığı evli ve 2 çocuk babası Uğur Akkuş, 11 yıllık eşi Gonca Sağlam'dan Mayıs'ta boşanmıştı.

Yuva yıkan kadın olmakla suçlanan Ebru Şallı önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

''YUVA YIKMADIM''

''Şunu herkes bilsin ki, ben kimsenin mutluluğu ile oynamadım, yuvasını yıkmadım. Uğur'un benden önce de kız arkadaşları olmuş. Zaten boşanma davasını 2014'te açmış'' dedi.

''SIK SIK GÖRECEKSİNİZ İNŞALLAH''

Parmağındaki alyansı ile dikkat çeken Ebru Şallı, ''Nikah ne zaman?'' sorusu karşısında utandı. Sonra ''Yarının ne getireceğini Allah'tan başkası bilemez. Ama bundan sonra bizi Uğur ile sık sık göreceksiniz inşallah'' yanıtını verdi.

Ebru Şallı ilk evliliğini 1997'de şarkıcı Ozan Orhon ile yapmıştı.

2002'de de nikah masasına oturduğu Harun Tan'dan iki oğluna rağmen Temmuz 2013'te boşanmıştı.



