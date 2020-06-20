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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Oğlu Pars'ın vefatının ardından dünyayla tüm bağını koparıp, eve kapanan eski manken Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra iş insanı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da moral tatiline çıktı.

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Çift, Bodrum'da kendilerine ait olan villada gün boyu manzarayı izledi.

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İkiliden Uğur Akkuş, gazetecileri kaldıkları villanın iskelesine çağırarak poz verdi.

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Çift, bu hareketi ile Bodrum'da kaldıkları süre boyunca rahatsız edilmek edilmek istemedikleri şeklinde yorumlandı.

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Oğlu Pars'ın vefatının ardından dünyayla tüm bağını koparıp, eve kapanan Ebru Şallı, bir dönem sadece oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etmek çin dışarıya çıkıyordu.

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"PONÇİĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde Pars Tan ile mutfakta çekilen karesini yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına şu notu düşmüştü:

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Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti cancağzım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin, ben böyleyim.

"BU MELEKLE YAŞAMAK BANA NASİP OLDU"

Şallı, oğlu ile bu karesini ise "Bu melekle yaşamak bana nasip oldu" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı.

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Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı.

Çiftin bu evliliğinden ayrıca Beren Tan adında bir çocukları daha dünyaya gelmişti.

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