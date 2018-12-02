Ebru Şallı ile Zinde Kal ne zaman başlıyor?

İzleyicileri ile buluşmak için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Ebru Şallı, “Buradan kadınlara müjdeyi veriyorum. Dört gözle bekledikleri pilates geri dönüyor. Hafta içi her gün Kanal D’de önce pilates yapacağız sonra güzellik sırlarımızı paylaşacağız, cildimizi gençleştirecek maskeler yapacağız. Evdeki malzemelerle yapılabilecek maske tarifleri, sağlıklı ve pratik yemek tarifleri vereceğim. Kadınları güzel sürprizler bekliyor” dedi.

Sağlıklı beslenme ve sporun önemine de dikkat çeken Şallı, “Hiçbir zaman zayıflığın peşinde olmadım. Benim konseptim sağlıklı, genç ve güzel kalmak. Bir kadın 40 bedendir, sağlıklıdır, sıkıdır bence muhteşem. İlla herkes 36 beden olmak zorunda değil. Günde bir saatten fazla sporun fazla olduğunu düşünüyorum. Spor yaptıktan sonra baklava, börek tüketmek doğru değil; ölçü çok mühim. Ne kadar tükettiğin çok önemli” diyerek de uyarılar da bulundu.

“Ebru Şallı ile Zinde Kal” yarından itibaren hafta içi her gün saat 08.15’de Kanal D’de.

