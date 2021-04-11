Ebru Şallı ilk kez anlattı: Yüzüstü yere yapıştım!

Eski model Ebru Şallı, çok yakında Youtube kanalı açmaya hazırlandığını ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu belirtti. Şallı açıklamasında "17-18 yaşından bu yana çalışıyorum. Pilates DVD’leri, yemek kitapları, spor kıyafetleri derken büyük bir birikimim var" dedi.

Şallı, sözlerine; "Üç yıl önce tüm çalışmalarımı Ebru Şallı markası altında topladım. Eşim Uğur Akkuş ile de bu sayede tanıştık zaten. Tüm bu birikimimi paylaşmayı çok özledim. Youtube ile tekrardan geri dönüş yapacağım. Bölgesel egzersizler, pratik tarifler gibi kısa videolar çekmeye başladım. Aynı zamanda yeni kitabımı da çok yakında yayınlamış olacağım” şeklinde devam etti.

"MAYO DEFİLESİNDE ÇOK KÖTÜ DÜŞTÜM"

Podyumda başına gelen talihsiz olaylardan bahseden Şallı, “Uzun yıllar önce mayo defilesine çıkmıştım. Ayakkabı ayağıma büyük geldiğinden podyuma adımımı atar atmaz yüzüstü yere yapıştım. Çoğu kişi bilmez ama benim en güldüğüm anılarımdan biridir" dedi.

Ekranlarını çok özlediğini belirten Ebru Şallı, bu zamana kadar tüm televizyon projelerini kendisinin kanallara götürdüğünü ve kadınların cesur olması gerektiğini söyledi.



