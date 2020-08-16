Ebru Şallı tatil pozuyla aşka geldi! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'

Eski model Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlendiği iş insanı Uğur Akkuş'un yeni yaşını kutladı. Tatilde çekilen bir karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Şallı, paylaşımına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun ve iyi ki benim yanımdasın. Doğum günün kutlu olsun. En mutlu, güzel yaşın olsun aşkım. Meleğimin 'Uğuristan'ı..."

Şallı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.



