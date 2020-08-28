Ebru Şallı ve Gonca Derin arasında sular durulmuyor

26 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un evliliğinde Gonca Derin fırtınası esmeye devam ediyor. Uğur Akkuş ve Gonca Derin’in evliliğinin Ebru Şallı nedeniyle bittiği magazin kulislerinde uzun süre konuşulmuştu. İhanet iddialarının gölgesinde Gonca Derin eski eşi Uğur Akkuş’un şimdiki karısı Ebru Şallı’yı adeta yaylım ateşine tuttu.

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden ünlü manken zor günler geçirmişti. Ebru Şallı’nın toparlanması ve kendini daha iyi hissedebilmesi için eşi Uğur Akkuş devreye girmişti. Uğur Akkuş’un çocukları ve oğlu Beren’le tatile çıkan Ebru Şallı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla eleştirilmişti. Eleştirilerin dozunu arttıran isim ise Gonca Derin olmuştu.

‘BUNU ÇOCUĞA BAĞLAMASIN’

Ebru Şallı mayolu paylaşımlarından sonra oğlunun vasiyetini yerine getirerek kendini iyileştirmeye çalıştığını söylemişti. Bu açıklamanın sonrasında ise Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin, “Arkadaşlar hep mayoluyum diye eleştiriyorsunuz ama ölen ablamın vasiyetiydi” ifadelerini kullanarak Ebru Şallı’ya gönderme yapmıştı. İkilinin arasında gerilen vasiyet gerilimi yeni bir boyuta taşındı.



Tayyar Işıksaçan ve Ece Pirim’in hazırlayıp sunduğu Canlı Masa programına konuk olan Gonca Derin ünlü modelle ilgili soruya gündem yaratacak bir cevap verdi. Derin, “8-9 yaşındaki bir çocuğun ölüm kavramı bizimki gibi değildir. O yaştaki bir çocuk ‘Anne ben gittikten sonra sen şunu yap, bunu yap' diye vasiyette bulunamaz. İstediğini yapsın, mayo giysin, eğlensin, kimsenin karışmaya hakkı yok. Ama bunu çocuğa bağlamasın” dedi.

