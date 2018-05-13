Ebru Şallı ve Harun Tan'ın zor günleri...

Oğulları Beren’in ciddi bir rahatsızlığa yakalandığı, o yüzden sıkıntılı günler geçirdikleri konuşulan Ebru Şallı ve Harun Tan, önceki gün Amerikan Hastanesi’ne gitti

Hastane girişinde karşılaştıkları habercilere “Neden buradasınız?” diye soran Şallı, “Arda Turan için” yanıtını alınca gülerek “O zaman biz güme gittik desenize” dedi.

Ardından eski eşi ile merdivenlere yönelen Şallı, o sırada yöneltilen “Siz oğlunuz için mi buradasınız?” sorusu üzerine güzel haberi verdi: “Bir şeyler yaşadık ama atlattık. Şu an gayet iyi, sayesinde biz de iyiyiz.”



