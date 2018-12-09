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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yemekte!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

Ebru Şallı ile sevgilisi Uğur Akkuş Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Akkuş sevgilisi Şallı'yı öve öve bitiremedi.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş yemekte!

Sunucu Ebru Şallı, 1 buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Uğur Akkuş ile önceki akşam Asmalımescit'te bir mekana girerken görüntülendi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Şallı, ''Buraya akşam yemeği için geldik. Her şey çok güzel gidiyor. Program çok güzel gidiyor. Sayemde herkes pilates yapıyor'' derken Akkuş ise aşkı için, ''Benim hocam Türkiye'nin en iyi pilates hocasıdır. Hatta ben de iki yıldır yapıyorum. Vücudumdan belli olmuyor mu?'' diye gazetecilere sordu.

İkili, baş başa akşam yemeği yemek için mekana giriş yaptı.

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