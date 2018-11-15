MAGAZİN

Ebru Şancı'dan estetik yaptıranları kızdıracak sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuk olan Ebru Şancı estetik yaptıranları kızdıracak sözler söyledi. Ebru Şancı, 'Çok estetik yaptıranlar evdeki kedisine, köpeğine benzemeye başlıyor' dedi.

Ebru Şancı'dan estetik yaptıranları kızdıracak sözler!

Ebru Şancı, estetiğe karşı olmadığını ve yaptıranları yadırgamadığını ifade ederken "75 yaşındaki anneannem bile 'Acaba botoks yaptırsam mı?' diyor. Biz kadınlar yaş alıyoruz ama ruhumuz asla yaşlanmıyor. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Estetikte aşırıya kaçanlar bir müddet sonra evdeki köpeklerine benzemeye başlıyor.

O sosyete dergilerine falan bakamıyorum hepsi gergin gergin geziyor" dedi. Şancı, izleyicilerden gelen ''Köpeklerine benziyor derken kimi kastettiniz?'' sorusuna ''Yok isim vermem. Köpek sahibi aşırı estetikli ünlülerden yola çıkın işte'' yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
ebru şancı estetik

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