Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ü öpücüklere boğdu

Ebru Şancı 2015’te Göztepe'de top koşturan futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikiz kızları Mila ile Ceylin'den sonra geçtiğimiz aylarda da bir oğulları oldu.

Eski model Şancı sık sık ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.

Eşiyle de zaman zaman paylaşımlar yapan ve gündem olan Ebru Şancı son olarak romantik paylaşımlara imza attı.

"GALATASARAY'IN YENGESİ"

Galatasaray'a transfer haberleriyle gündeme gelen eşi Alpaslan Öztürk'ün kucağına oturan ve eşini öpücüklere boğan Ebru Şancı paylaşımına ise "Ağır geldim galiba" notunu düştü.

Eski modelin paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Şancı'nın pozlarına "Galatasaray'ın yengesi" yorumları da yağdı.



