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  4. Ebru Şancı: Eşim Alparslan Öztürk ile katları ayırdık!

Ebru Şancı: Eşim Alparslan Öztürk ile katları ayırdık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimlerden biri de Ebru Şancı idi. Şancı dün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlandı. Şancı, bu sürecin kolay olmadığını anlatırken; eşiyle sürekli sürtüşüp tartıştıklarını da söyledi.

Ebru Şancı 2014 yılında aşk yaşamaya başladığı Alparslan Öztürk ile 2015'te Belçika'da evlenmiş podyumlara veda etmişti... Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'i koronavirüs sebebiyle erteleyince çift kızlarını da alıp Bodrum'daki yazlıklarına taşındı.

Ebru şancı Instagram'da paylaştığı videoda eşine "Artık karantinadasın. İki seçeneğin var. A şıkkı: Benimle ve kızlarınla olacaksın" dedi.

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Alparslan Öztürk, Ebru Şancı'nın sözünü bitirmesini beklemeden "Kesinlikle B şıkkı" yanıtını verdi.

Eşi ile sürekli tartışmaya başladıklarını söyleyen Ebru Şancı, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve şunları söyledi:

"Alparslan, Göztepespor'da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir'deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu. Fazla görüşemiyorduk. Salgın korkusundan İstanbul'daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım. Birlikte Bodrum'a geçtik. Ama aynı evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz. Sürekli tartışıp, sürtüşüyoruz. Allah'tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık"


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