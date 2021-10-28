Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk’ü canlı yayında şikayet etti

Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk’ün alyans takmadığını söyledi. teve2’de yayınlanan 'Magazin Masası' programında yorumcu olan Ebru Şancı (38), Galatasaray forması giyen futbolcu eşi Alpaslan Öztürk (28) hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

"ISRAR ETMEYİ BIRAKTIM"

Üç çocuk annesi eski manken, "Alparslan şu ana kadar 100’e yakın yüzük kaybetti. Sürekli elini yıkarken alyansını bir yerde unutuyordu" dedi. Ebru Şancı, "Alpaslan artık alyans takmaktan vazgeçti. Ben de takması için ısrar etmeyi bıraktım" ifadelerini kullandı.



