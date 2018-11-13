Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te evlenmişti. Çiftin ikizleri Ceylin ve Mila 2 yaşında. Üçüncü çocuğu çok istediğini söyleyen Ebru Şancı eşinin antrenmanlar ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonunda oyun oynadığını söyleyip isyan etti:

“Adam 7/24 oyunda. Kafasını kaldırmıyor. İlgisizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk tabii olmaz.”

TELEFONU SAKLAMIŞ

Göztepespor’da oynayan eşi Alpaslan Öztürk’ün oyun oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ebru Şancı sözlerine şöyle devam etti:

“Birkaç kez telefonunu alıp sakladım. Bu kez benim telefonumdan oyun oynadı. En azından akşam bir saatten sonra cep detoksu yapabiliriz. Bunu teklif ettiğimde de gülüyor. Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu.”

