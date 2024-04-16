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Ebru Şancı "Kocam terk etmedi" deyip bomba bir halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 13:54
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Bir dönem podyumların aranan modellerinden olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenince o hayatına veda etmişti. Sosyal medya hesabını sık sık kullanan Şancı, son olarak diş yaptırırken çekilen pozunu paylaştı. Paylaşıma "Kocamı tebrik ediyorum" notunu yazdı.

Ebru Şancı "Kocam terk etmedi" deyip bomba bir halini paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Ebru Şancı bir dönem mankenlik kariyeriyle adından söz ettiren isimlerdendi. 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modelliğe ara vermişti.

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Ebru şancı sosyal medyada sık sık hayatına dair pozlarını paylaşıyor. Şancı, bu kez 940 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından dişlerini yaptırırken çektiği pozunu paylaştı.

Şancı paylaşımına, "Kocamı tebrik ediyorum. Evde 3 gün böyle gezdim beni terk etmedi. Gerçekten seviyor galiba..." notunu düştü.

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Ünlü ismin paylaşımı gündem olunca yorum yağdı. Şancı'ya "Adam seviyor", "Dişlerini mi yaptırdın", "Kötü durmuyor" gibi yorumlar yapıldı.

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Ebru Şancı Manken Model yaşında
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