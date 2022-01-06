Ebru Şancı'nın gündemi erkekte kalça büyütme ameliyatı! "Şaka değil, Ramazan ayında..."

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı ekranlara yorumcu olarak döndü. Magazin Masası programını sunan eski manken yaptığı paylaşımlar kadar yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak eşiyle arasında 10 yaş fark olmasıyla dalga geçen Şancı estetik doktorlarından duyduğu bir konuyu gündeme getirdi.

Ebru Şancı önce sosyal medya hesabında takipçilerine anket yaptı ve şu soruyu sordu:

"Estetik doktorlarının şu anda en talep aldığı ameliyat erkekte kalça büyütme ameliyatıymış. Peki eşiniz geldi karıcım ben kalçamı büyütmek istiyorum. Kabul eder misiniz?"

"KOCANIZ GELDİ BEN POPO YAPTIRACAĞIM"

Çoğu takipçisi ünlü isme 'Hayır' yanıtını verdi. Şancı bu paylaşımdan sonra çok fazla mesaj alınca ise bir açıklama yaptı.

Ebru Şancı açıklamasında "Size yemin ediyorum şaka değil. Estetikçi arkadaşımız Ramazan ayında özellikle full 100 ameliyattan 80'i erkek kalça. Kocanız geldi ben popo yaptıracağım... Daha neler duyacağız neler..." dedi.



