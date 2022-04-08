Ebru Şancı'yı çıldırtan olay! "CİMER'e şikayet edin!"

Galatasaray 'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi model Ebru Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Ebru Şancı hayvanlara yapılan işkenceyi görünce çileden çıktı.

Ebru Şancı yaptığı paylaşımda "Neo Gölpark sitesinde yine bir karaktersizlik örneği. Kameralarda vardırn ama onu ortaya çıkaracak yürek de yönetimde yok! 1 aylık yavru köpeğin ayağını ezmiş bunun bir şeyi yok diye bırakmış gitmiş. 1 aylık bebek acıdan kıvranıyormuş. Allah korkusu olan birileri bana ulaştı şimdi doktora gidecek. Onu ezen karaktersiz inşallah şu mübarek ayda yaşattığını yaşamadan ölmezsin" dedi.

Çok sinirlenen Ebru Şancı yavru köpeğe gereken tedaviyi yaptırdıktan sonra takipçilerine site yönetimini CİMER'e şikayet etmelerini söyledi.



