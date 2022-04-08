MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı'yı çıldırtan olay! "CİMER'e şikayet edin!"

Ebru Şancı'yı çıldırtan olay! "CİMER'e şikayet edin!"

08.04.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da oynayan Alpaslan Öztürk'le evli olan Ebru Şancı sosyal medyada aktif bir ünlü. Havyan sevgisiyle tanınan Ebru Şancı'yı çıldırtan bir olay yaşandı. Şancı yaşadığı siteyi ifşa ederek 1 aylık köpeğin ayağının ezildiğini söyledi. Şancı köpeği tedavi için hemen veterinere götürdü.

Ebru Şancı'yı çıldırtan olay! "CİMER'e şikayet edin!"

Galatasaray 'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi model Ebru Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Ebru Şancı hayvanlara yapılan işkenceyi görünce çileden çıktı.

Ebru Şancı yaptığı paylaşımda "Neo Gölpark sitesinde yine bir karaktersizlik örneği. Kameralarda vardırn ama onu ortaya çıkaracak yürek de yönetimde yok! 1 aylık yavru köpeğin ayağını ezmiş bunun bir şeyi yok diye bırakmış gitmiş. 1 aylık bebek acıdan kıvranıyormuş. Allah korkusu olan birileri bana ulaştı şimdi doktora gidecek. Onu ezen karaktersiz inşallah şu mübarek ayda yaşattığını yaşamadan ölmezsin" dedi.

3

Çok sinirlenen Ebru Şancı yavru köpeğe gereken tedaviyi yaptırdıktan sonra takipçilerine site yönetimini CİMER'e şikayet etmelerini söyledi.
2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki o detay tepki çektiFotoğraftaki o detay tepki çekti
Midyeci Ahmet'e sert tepki! "Yakıştı mı?"Midyeci Ahmet'e sert tepki! "Yakıştı mı?"
Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'
Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.