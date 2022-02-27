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  4. Ebru Yaşar 120 bin TL, Hülya Avşar ise 800 bin TL istedi! Ünlü isimler 1 saat için bakın ne kadar istedi

Ebru Yaşar 120 bin TL, Hülya Avşar ise 800 bin TL istedi! Ünlü isimler 1 saat için bakın ne kadar istedi

27.02.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimler yaptıkları reklamlarla paraya para demiyor! Seda Sayan, İrem Derici, Hülya Avşar ve Ebru Yaşar gibi isimler 1 saatlik açılış için istedikleri paralarla şok ediyor.

Ebru Yaşar 120 bin TL, Hülya Avşar ise 800 bin TL istedi! Ünlü isimler 1 saat için bakın ne kadar istedi

Şarkıcı ve oyuncular mesleklerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından ürün tanıtımları yaparak da gelir elde ediyor. İsimler, bunun yanı sıra da güzellik merkezleri açılışlarına katılarak da gelir kazanmaya başladı.

ZİRVEDE HÜLYA AVŞAR VAR

Güzellik merkezi açılışına giderek tanıtım yapan ünlü isimlerin istedikleri ücretler de ortaya çıktı. Posta'da yer alan habere göre, bir saatlik tanıtım karşılığında İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan 100 bin TL istiyor.

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Listenin zirvesinde yer alan Hülya Avşar'ın istediği rakam ise tamı tamına 800 bin TL.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Yaşar Hülya Avşar
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