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Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Yaşar evli mi?

30.04.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü mezunu olan Ebru Yaşar, 1995 yılının Mayıs ayında ilk albümünü piyasaya sürdü. O günden bu yana 9 albüm ve 4 single’a imza atan Ebru Yaşar, Türk müzik piyasasının tanınan ve sevilen sanatçıları arasında yer alıyor.

Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Yaşar evli mi?

Ağrılı bir ailenin kızı olan Ebru Yaşar Ankara’da dünyaya geldi, liseden mezun olmasının ardından müzik dünyasının kalbi olan İstanbul’a taşındı. Ebru Yaşar’ın 1999 yılında çıkardığı “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” isimli şarkısı genç sanatçının piyasaya kendini tanıttığı parça oldu.

EBRU YAŞAR KİMDİR?

8 Ağustos 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ebru Yaşar, Ağrılı memur bir ailenin çocuğudur. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’a giden İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu ve burada müzik hayatına başladı. “Bu Sahilde” isimli ilk albümünü 1995 yılının Mayıs ayında Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı, 2. klibi ise "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi.

Ebru Yaşar “İbrahim Tatlıses'in yardımıyla "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" şarkısını ise 1999 yılının Şubat ayında piyasaya sürdü. Bu şarkı genç sanatçının Türkiye’de tanınmasına yol açan parça oldu ve böylelikle kendini müzik piyasasında kanıtlamış oldu.

Büyük çıkışının üstünden 4 yıl geçtikten sonra 2003 yılının Mayıs ayında "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkaran Ebru Yaşar, bu albümünden “Yeminim Var" "Aşkımız Buraya Kadar" ve "O Değil" gibi birçok tanınmış şarkıya imza attı. 2006 yılının Haziran ayında "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya çıkardı ve bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri olarak tarihe geçti.

Ebru Yaşar, 27 Ekim 2008’de sanatçı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya sürdü. Yeni albümüyle adından söz ettiren Ebru Yaşar "Seviyorum Seni" albümünün 2. klibini hareketli "Eğer" parçasının yeni versiyonuna çekti. Ebru Yaşar sonrasında Sinan Akçıl imzalı "Kararsızım" isimli şarkıya klip çekti ve bu arada yeni albüm hazırlıklarına da başladı.

Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Yaşar evli mii

Ebru Yaşar 24 Haziran 2011 tarihinde yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına yeniden döndü. Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere 3 dilde yorumladığı çıkış şarkısı "Delidir", 3 gün içerisinde dijital ortamda 57.000 kişi tarafından izlendi ve dinlendi. 2012 senesinin Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan "Ağlayamıyorum"a imza attı. 2013 senesinin Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya sürdü.

Ebru Yaşar, 2014 yılının Aralık ayında ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımladı. 17 Mayıs 2017 tarihinde de "Haddinden Fazla" isimli yeni albümünü çıkardı. Gülden Mutlu'ya ait "Nasıl Uyuyorsun" isimli parça albümün çıkış şarkısı oldu ve klip çekildi. Aynı albüme ait son klip ise “Öldüm Sahiden” isimli şarkıya çekildi. Yaşar son olarak Tan Taşçı’ya ait “Cumartesi” isimli tekli single’ını piyasaya sürdü.

EBRU YAŞAR ALBÜMLERİ

2017: Haddinden Fazla
2013: Sanat-ı Ebru
2011: Delidir
2008: Seviyorum Seni
2006: Yeşillenirim
2003: Aşkımız Buraya Kadar
1999: Seni Anan Benim İçin Doğurmuş
1997: Sevenler Ölmez
1995: Bu Sahilde

EBRU YAŞAR SİNGLE'LARI

2020: "Kalmam"
2019: "Alev Alev"
2014: "Cumartesi"
2012: "Ağlayamıyorum"

İBRAHİM TATLISES’LE KÜSLÜĞÜ

2020 yılbaşı özel programı için kameralar karşısına geçen Ebru Yaşar, konuk olarak katıldığı İbo Show’da yaşananları anlattı.

“Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik.”
Yıllar önce katıldığı bir programda İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Ebru Yaşar şunları söylemişti;

İnsan sevdiğine kırılır. Bizim onunla çok güzel albümlerimiz oldu. Benim klibimde oynadı, ben onun klibinde oynadım. Onun bana katkılarını inkar edemem. İbrahim Tatlıses, Türkiye'de çok sevilen bir ses, çok güçlü bir yorumcu... Benim için sadece bu, yanlış anlaşılayım istemem. Onun yanında olmam benim için okul olmuştur. Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum.


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Ankara Ebru Yaşar
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