Ebru Yaşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Yaşar evli mi?

Ağrılı bir ailenin kızı olan Ebru Yaşar Ankara’da dünyaya geldi, liseden mezun olmasının ardından müzik dünyasının kalbi olan İstanbul’a taşındı. Ebru Yaşar’ın 1999 yılında çıkardığı “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” isimli şarkısı genç sanatçının piyasaya kendini tanıttığı parça oldu.

EBRU YAŞAR KİMDİR?

8 Ağustos 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ebru Yaşar, Ağrılı memur bir ailenin çocuğudur. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’a giden İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu ve burada müzik hayatına başladı. “Bu Sahilde” isimli ilk albümünü 1995 yılının Mayıs ayında Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı, 2. klibi ise "Vurulur Düşlerim" şarkısına çekildi.

Ebru Yaşar “İbrahim Tatlıses'in yardımıyla "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" şarkısını ise 1999 yılının Şubat ayında piyasaya sürdü. Bu şarkı genç sanatçının Türkiye’de tanınmasına yol açan parça oldu ve böylelikle kendini müzik piyasasında kanıtlamış oldu.

Büyük çıkışının üstünden 4 yıl geçtikten sonra 2003 yılının Mayıs ayında "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkaran Ebru Yaşar, bu albümünden “Yeminim Var" "Aşkımız Buraya Kadar" ve "O Değil" gibi birçok tanınmış şarkıya imza attı. 2006 yılının Haziran ayında "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya çıkardı ve bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri olarak tarihe geçti.