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Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say'a Tuğba Ekinci'den olay yorum

02.12.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl önce evlenen piyanist çift Fazıl Say ile Ece Dağıstan dün tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci'nin yaptığı yorum dikkat çekti. Ekinci, Say'a, "Ben alırım seni üzülme hahahaa'' yorumunda bulundu.

Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say'a Tuğba Ekinci'den olay yorum

2019 yılında nikah masasına oturan ünlü piyanist Fazıl Say (52) ve Ece Dağıstan (46) dün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede boşandı. Sessiz sedasız yollarını ayıran çiftten gelen haber sevenlerini üzdü.

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Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, bu defa Fazıl Say & Ece Dağıstan'ın boşanmasının ardından şaşırtan bir yorumda bulundu.
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''BEN ALIRIM SENİ ÜZÜLME''

Piyanistin boşanma haberine Instagram'da yorum yazan Tuğba Ekinci ''Ben alırım seni üzülme hahahaa''dedi. Ünlü çiftin boşanmasını ti'ye alan Ekinci'ye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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Fazıl Say Tuğba Ekinci Ece Dağıstan sosyal medya ele

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