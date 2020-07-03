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Ece Erken 'ayrıldım' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile denizde aşka geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 08:54 | Son Güncelleme

Son dönemde yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken ile geçtiğimiz ay eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da görüntülendi. Karısından ayrılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken denizde kimseyi umursamadılar.

Ece Erken 'ayrıldım' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile denizde aşka geldi

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ancak ünlü sunucu, ayrılığa dayanamadı ve sevgilisiyle barıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Erken, geçtiğimiz ay eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da görüntülendi.

Cennet Koyu'nda denize giren aşıklar, birbirlerine şakalar yaptı. Çift, zaman zaman romantik anlar da yaşadı. Çevredekileri umursamayan ikilinin denizdeki sıcak anları dikkat çekti.

İkili, bir süre sonra da akşam yemeği için, Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinden botla ayrıldı.

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NELER OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı. Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

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O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.

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Çıkan haberlerin ardından Ece Erken, "Unutmayın; hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir. Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir. Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık. Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll (sahte) hesaplara en azından bakarak, ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun." demişti.

Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etmişti.

Ardından Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma davası belgesini kendisine verdiğini ve ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını söylemişti. Ancak dava belgesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı.


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