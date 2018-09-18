MAGAZİN

Ece Erken'e şok! Mahkemelik oldu 2.5 yıla kadar hapis istemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Ece Erken, evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya hakkında sosyal medya hesabından 'Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın' diye paylaşımda bulundu. Mimarın şikayeti sonrası Ece Erken hakkında dava açıldı.

Ece Erken'e şok! Mahkemelik oldu 2.5 yıla kadar hapis istemi

Ünlü sunucu Ece Erken, evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya hakkında sosyal medya hesabından 'Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın' diye paylaşımda bulundu. Mimarın şikayeti sonrası Erken hakkında dava açıldı. İddiaya göre, mimar Barahya ile Erken, Ortaköy'de komşuydu. Erken, Barahya'nın evini çok beğenince kendi evinin dekorasyonu için Barahya'ya ait Arta İç Mimarlık şirketiyle anlaştı.

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TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ancak Erken, dekorasyon ücretini ödemedi. Barahya da, ona alacak davası açtı. Mahkeme 25 Nisan 2017 tarihli kararında Barahya'yı haklı buldu ve Erken'in 145 bin 464 lira ödemesine karar verdi. Sabah'ta yer alan habere göre; Erken kararın ardından dolandırıldığını söyleyerek 'Haram, zıkkım olsun alınan fazla paralar' diyerek paylaşım yaptı. Barahya, Erken'in aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 bin liralık tazminat davası açtı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Erken'in açıklamalarına devam etmesi üzerine de korunmak için tedbir kararı verilmesini istedi. Mahkeme, Erken'in bir ay süreyle Barahya'ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Barahya, hakaret ve iftira nedeniyle de Erken hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Soruşturma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Barahya, Erken'le uzlaşmak istemeyince ünlü sunucu hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


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ece erkene birinin dur demesi gerekiyor eşantiyon reklam ürün oldumu öve öve bitiremiyor
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