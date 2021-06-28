MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

28.06.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Ece Erken, uzun süredir birlikte olduğu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da evlendi. İşte sürpriz nikahtan ilk kareler...

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı mutlu sonla bitti. İkili, Bodrum'da kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikahına aile üyeleri ve sınırlı sayıda dostları katıldı.

IMG_1080

"YANIMIZDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

SnobMagazin'in haberine göre nikah sonrası konuşan Erken, "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan ailemize ve dostlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

IMG_1081
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun nikah esnasında tercih ettiği kıyafetler dikkat çekti.

BEEE-SON

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMIŞTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nda boşanmıştı.
IMG_1082

Ece Erken ise 2017 yılında Serkan Uçar'dan boşanmıştı. Erken'in bu evlilikten Eymen adında bir oğlu bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"
PARTNER"Ses kayıtlarını paylaşırım""Ses kayıtlarını paylaşırım"
Son hali şaşırttı! İddialı pozlarSon hali şaşırttı! İddialı pozlar
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Son röportajı yürek dağladı

Son röportajı yürek dağladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.