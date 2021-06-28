Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi

Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı mutlu sonla bitti. İkili, Bodrum'da kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi.
Çiftin nikahına aile üyeleri ve sınırlı sayıda dostları katıldı.
SnobMagazin'in haberine göre nikah sonrası konuşan Erken, "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan ailemize ve dostlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun nikah esnasında tercih ettiği kıyafetler dikkat çekti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nda boşanmıştı.
Ece Erken ise 2017 yılında Serkan Uçar'dan boşanmıştı. Erken'in bu evlilikten Eymen adında bir oğlu bulunuyor.
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